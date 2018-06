Che meraviglia | papà! Le foto

vanityfair

: Milena Gabanelli prima scrive che la terra è piatta, poi si meraviglia che qualcuno gli faccia notare che forse no,… - mante : Milena Gabanelli prima scrive che la terra è piatta, poi si meraviglia che qualcuno gli faccia notare che forse no,… - pantomax1966 : @Florianna34 che meraviglia - holloceansgdr : @noahoceansgdr Che meraviglia -

(Di domenica 17 giugno 2018) Il 17 giugno si festeggiano tutti i papà d’America. Negli Stati Uniti, infatti, la giornata a loro dedicata è la terza domenica di giugno. Cambiano pannolini, scaldano biberon, preparano pappe e assaggiano omogeneizzati. Studiano le tecniche più disparate (e disperate) per fare addormentare i loro piccoli, lavano magliette zuppe di rigurgito ma sono anche quelli a cui più spesso tocca «la parte del cattivo», a cui le mamme chiedono intransigenza. An image from my father’s day photo series #fathersday #father #dad #daddy #kids #children #boys #sons #toddlers #pottytraining #toilet #bathroom #restroom #family #photoseries #series #picturesbygg #giedregomes #photographer A post shared by Giedre Gomes (@picturesbygg) on Jun 11, 2018 at 10:25am PDT Per questi e moltissimi altri motivi è un dovere celebrarli. E mentre in Italia lo facciamo ogni 19 marzo dell’anno, negli ...