Cefalee | nasce l’era del trattamento elettronico sintomatico

(Di domenica 17 giugno 2018) Il congresso ANIRCEF di Milano si chiude oggi con una buona notizia per i pazienti italiani: in attesa dei nuovi farmaci anti-CGRP che le solite pastoie burocratiche renderanno disponibii nel nostro Paese non prima della fin dell’anno, il primo studio con il microstimolatore Cefaly su pazienti cronici per trattare le singole crisi, cioè in maniera sintomatica, come quando si prende un’aspirina perchè è arrivato l’attacco, si è dimostrato efficace in quasi metà dei pazienti (44%) si tratta di uno studio italiano condotto dal gruppo del presidente ANIRCEF Fabio Frediani del San Carlo di Milano. Finora usato come una sorta di profilassi elettronica, il device Cefaly, che sembra un “diadema indiano” da applicare sulla fronte con una piccola ventosa, ha dimostrato che una singola microstimolazione toglie il mal di testa nel giro di un’ora, mantenendo l’effetto ...