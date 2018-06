Cecilia Rodriguez | la foto mentre lecca il gelato spacca i suoi fan | ' Volgare? Ma se

Cecilia Rodriguez / Lo scatto in cui lecca un gelato scatena gli haters : "È provocatoria" - foto : CECILIA RODRIGUEZ ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre lecca un gelato, ma per i fan il gesto sarebbe frutto di una strategia ben studiata per riaccendere i riflettori...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e il gelato della discordia : commenti squallidi e offese contro lei e Belen : Cecilia Rodriguez, proprio come la sorella maggiore, è sempre molto attiva sui social network. Ama condividere i momenti della sua giornata, quelli di lavoro come...

Cecilia Rodriguez su Instagram mentre mangia un gelato - i fan si dividono : La famiglia Rodriguez sa molto bene come attirare l'attenzione. Belen è sicuramente la più famosa, ma anche Cecilia, dopo il Grande Fratello Vip ha conquistato il cuore dei fan e...

Cecilia Rodriguez scatena i fan : la foto in cui lecca il gelato fa rumore : Cecilia Rodriguez scatena i fan che si dividono. La foto in cui lecca il gelato fa rumore: alcuni la lodano e la difendono, per altri è subito effetto ‘armadio’ Cecilia Rodriguez e il gelato della discordia. La fidanzata di Ignazio Moser nelle ultime ore ha postato su Instagram una foto che sta facendo molto rumore […] L'articolo Cecilia Rodriguez scatena i fan: la foto in cui lecca il gelato fa rumore proviene da Gossip e Tv.

Carmen Carfora/ Sarà lei a organizzare le nozze di Cecilia Rodriguez e Rosa Perrotta? : La wedding planner dei vip, Carmen Carfora, era presente a Capri per la Vip Champions. Nei giorni di trasferta si è trattenuta a chiaccherare con due coppie; organizzerà il loro matrimonio?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:19:00 GMT)

Prima il lato B - ora quello ‘A’. Cecilia Rodriguez al Pitti : tutti con gli occhi fuori dalle orbite : Prima la gaffe con Photoshop al matrimonio di Daniele Bossari, poi lo scatto super sexy a Cefalù con lato B perfetto in bella mostra e ora, al Pitti Immagine Uomo di Firenze, tutta l’attenzione è spostata sul décolleté. Ed è successo tutto nel giro di una quindicina di giorni. Insomma, Cecilia Rodriguez sa come distinguersi. Per chi si fosse perso le ultime, alle nozze dell’ex coinquilino della Casa del Grande Fratello Vip, ...

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Cecilia Rodriguez non in regola con i documenti - a renderlo noto è Alfonso Signorini : Cecilia Rodriguez trova sempre il modo per far parlare di sé. Questa volta, però, non l'ha fatto intenzionalmente. La bella showgirl argentina, infatti, non poteva minimamente immaginare quello che sarebbe successo dopo una diretta web fatta per gioco a Capri. Non poteva sapere che per aver fatto una certa rivelazione con leggerezza ed ingenuità sarebbe finita in commissariato. L'indiscrezione è venuta fuori proprio da Alfonso Signorini, ...

Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di moda di Firenze [GALLERY] : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono presentati al Pitti Immagine Uomo, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione del Pitti Immagine Uomo. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati special guest allo stand dell’associazione ...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto/ Espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda : Cecilia Rodriguez, permesso di soggiorno scaduto, Espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda raccontati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Cecilia Rodriguez senza il GF sarei tornata da Francesco Monte : La showgirl – modella Cecilia Rodriguez un’intervista pubblicata sul “Quotidiano.net”, si racconta a cuore aperto. Parlando anche di una questione che l’ha tenuta per settimane alla ribalta delle cronache rosa: la rottura con Francesco Monte e l’amore con Ignazio Moser. «Quando andiamo in giro racconta nell’intervista la modella argentina – Ignazio ogni tanto mi chiede: ‘Ma anche prima ti fermavano così ...

Cecilia Rodriguez col permesso di soggiorno scaduto - luna di miele con Ignazio Moser a Cefalù : CEFALU? ? Continua la love story, nata sotto lo sguardo attento della telecamere del Grande Fratello Vip fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al tempo del reality la sorella di Belen...

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Pronti a lasciare l'Italia? In arrivo una vacanza d'amore per la coppia : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'ex ciclista pronto a lasciare l'Italia per la showgirl? Intanto i due progettano una vacanza d'amore per l'estate(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Cecilia Rodriguez in commissariato - il permesso di soggiorno è scaduto : Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez è scaduto, e così la showgirl argentina è stata convocata in commissariato. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha rivelato per scherzo il particolare del permesso di soggiorno ...