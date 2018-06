“C’è un morto” Tragedia al porto di Napoli È successo tutto su un traghetto in partenza

“C’è un morto”. Autobomba choc : “È ‘ndrangheta”. Torna la paura delle stragi mafiose in Italia : hanno scelto di colpire in un modo terribile. Dove si è verificata la tragedia e chi era la vittima : Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un’Autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: “Le cosche stanno alzando il livello”, è il commento degli inquirenti. A morire nell’esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla ...