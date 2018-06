Cast e personaggi di Blue Bloods 8 | al via su Rai2 il 17 giugno | un tragico addio nel

Cast e personaggi di The Magicians 3 - su TIMVision dal 15 giugno : Felicia Day new entry : Il Cast e personaggi di The Magicians 3 arrivano oggi su TIMVision. Dal 15 giugno sbarca la terza stagione della serie fantasy di Syfy ispirata all'omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano, pubblicato col titolo Il Mago). Dopo il successo negli Stati Uniti, lo show ideato da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con nuovi imperdibili tredici episodi. La trama di The Magicians si snoda intorno a un gruppo di studenti ...

Cast e personaggi di Crazy Ex-Girlfriend - dal 14 giugno su Rai2 arriva la comedy musicale con Rachel Bloom : Il Cast e personaggi di Crazy Ex-Girlfriend debutta stasera, in prima assoluta, su Rai2. Dagli Stati Uniti arriva la comedy musicale tutta da ridere con protagonista Rachel Bloom. La serie targata The CW è prodotta dal 2015, e in Italia è stata pubblicata su Netflix l'anno successivo. All'attivo ha tre stagioni, mentre la quarta ed ultima è in fase di lavorazione. Pur non avendo mai registrato grandissimi ascolti, Crazy Ex-Girlfriend ha ...

Cast e personaggi di MacGyver 2 tra scontri e inseguimenti : anticipazioni 14 e 21 giugno : Debuttano in prima serata su Rai 2 oggi, giovedì 14 giugno, alle 21.20 in prima visione assoluta, Cast e personaggi di MacGyver 2. La seconda stagione della serie reboot di CBS torna in onda sulla seconda rete Rai con Luas Tull pronto a vestire i panni del protagonista tra casi impossibili, verità da scoprire e inseguimenti ad alta tensione. La seconda stagione di MacGyver debutterà oggi con tre nuovi episodi dal titolo, rispettivamente, ...

Cast e personaggi di Riverdale - dal 13 giugno sbarca su La5 la serie a metà tra Twin Peaks e Dawson’s Creek : Il Cast e personaggi di Riverdale debuttano su La5 da stasera, 13 giugno. Il teen drama co-prodotto da Greg Berlanti (il papà delle serie Arrow e The Flash), a sua volta basato su alcuni personaggi dei fumetti Archie Comics, approda finalmente in chiaro con tredici imperdibili appuntamenti in prime time. Negli Stati Uniti, la serie è stata definita dalla critica come il mix perfetto tra le atmosfere mystery di Twin Peaks, e le tensioni ...

Cast e personaggi de La Bibbia su Rai Premium - anticipazioni 9 giugno con la prima puntata su Abramo : Il Cast e personaggi de La Bibbia debuttano stasera su Rai Premium. Da sabato 9 giugno arrivano tutte le tredici puntate restaurate de la miniserie kolossal, prodotta dal 1993 al 2002, che racconta le principali storie bibliche. L'opera è frutto di una collaborazione internazionale, che comprende varie aziende europee e statunitensi, e una messa in onda in 140 Paesi del mondo. La miniserie si ispira liberamente anche ai Vangeli apocrifi, ...

Cast e personaggi di Sense8 - lo speciale episodio finale è su Netflix con l’ultima missione per la salvezza : Con gli 8 personaggi di Sense8 di ritorno su Netflix per un'ultima sfida per la salvezza, si conclude la serie delle sorelle Wachowski diventata popolare in tutto il mondo eppure non rinnovata per una terza stagione a causa del rapporto costi-benefici sfavorevole. Una produzione mastodontica, quella di Sense8, realizzata in giro per il mondo con un Cast corale per una serie che ha affrontato temi delicati come i diritti della comunità LGBTQ, ...

Cast e personaggi di Cassandre al via il 6 giugno : il crime è di casa su Paramount Channel : Il crime è di casa su Paramount Channel e proprio in questi giorni prenderanno il via due serie che allieteranno i fan del genere. In particolare proprio oggi, 6 giugno, Cast e personaggi di Cassandre debutteranno sulla rete arrivando direttamente dalla Francia e portando in prima serata, quattro imperdibili film dalle tinte gialle. Gli ingredienti per un sicuro successo ci sono tutti ma Cast e personaggi di Cassandre andranno in onda per la ...

Cast e personaggi di Picnic at Hanging Rock : il mistery australiano prende il posto de Il Miracolo dal 5 giugno : Cambia il martedì sera di Sky Atlantic con l'addio a Il Miracolo di Niccolò Ammaniti e il benvenuto a Cast e personaggi di Picnic at Hanging Rock che da oggi, 5 giugno alle 21.15, parte su Sky Atlantic con un doppio episodio. Il pubblico della rete Sky potrà subito entrare nel vivo di questo mistery australiano che sicuramente terrà tutti impegnati con questo tragico Picnic in cui le giovani protagoniste spariranno nel nulla. Cast e ...

Cast e personaggi di The Last Ship 3 al via sul 20 dal 4 giugno : programmazione e anticipazioni degli episodi : Cast e personaggi di The Last Ship 3 tornano in onda oggi, 4 giugno, per la prima volta in chiaro per la gioia dei fan di Eric Dane (e di Grey's Anatomy) ma anche per quelli del genere. Ad ospitare gli episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro, sarà il nuovo canale di Mediaset, 20, che proprio oggi, a partire dalle 22.40, permetterà al suo pubblico di andare oltre il finale della seconda stagione e osservare da vicino quello che ...

Cast e personaggi di Victor Ros 2 : Megan Montaner torna su Canale 5 dal 4 giugno per il gran finale : Inizia a cambiare il volto del pomeriggio di Canale 5 con Cast e personaggi di Victor Ros 2. Dopo quasi due anni di attesa, i fan di Megan Montaner possono finalmente vedere il seguito della serie spagnola che ha saputo conquistare i fedelissimi dell'attrice al momento impegnata sul set di un'altra fiction per Canale 5, Lontano da me. Cast e personaggi di Victor Ros 2 riporteranno in onda la tensione e i misteri della serie poliziesca ...

Cast e personaggi di The Fall 2 - al via il 3 giugno su Rai4 : anticipazioni finale prima stagione e trama nuovi episodi : Il Cast e personaggi di The Fall 2 debuttano stasera, 3 giugno, subito dopo il finale della prima stagione. Rai4 continua a proporre le vicende della caccia al serial killer nel cuore dell'Irlanda del Nord. La serie TV, prodotta dal 2013 al 2016, segue la storia di Stella Gibson, sovrintendente della polizia locale, e le sue indagini per cercare di catturare il misterioso assassino che terrorizza Belfast. Paul Spector, questa la sua vera ...

Cast e personaggi di Casa Howard con Hayley Atwell - anticipazioni episodi 1° giugno su Sky Uno : Il Cast e personaggi di Casa Howard arrivano da stasera, 1° giugno, su Sky Uno. La miniserie inglese, trasmessa su BBC, è la trasposizione dell'omonimo romanzo capolavoro di E.M. Forster. Il prodotto andrà in onda in quattro serate in una prima assoluta per l'Italia. Casa Howard racconta la storia delle sorelle Margaret ed Helen Schlegel, indipendenti e non convenzionali. Attraverso le loro vicende - e quelle degli uomini che le circondano - ...

Cast e personaggi di The State : la serie inglese sull’Isis che “entra” nel Califfato sbarca su Focus il 30 maggio : Focus ha preso vita solo qualche giorno fa ma è già pronta ad ospitare Cast e personaggi di The State la serie tv britannica che entra nel Califfato e racconta l'Isis attraversando la mente di chi vive il culto della morte. Al centro della storia c'è la vita di quattro giovani musulmani britannici che, decidi ad unirsi alla Jihad, partono per la Siria. Questo è l'incipit della serie che sbarca oggi, 30 maggio, in chiaro su Focus a partire ...