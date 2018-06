Caserta | Ambulatorio della Solidarietà | intercettati 3 tumori in fase precoce | 3 sospetti

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Treal seno ancora asintomatici, tremelanomi e otto diagnosi di noduli alla tiroide da approfondire con ago aspirato. Sono numeri importanti quelli che emergono dalle visite gratuite, addirittura 450, realizzate dall’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, Associazione House Hospital onlus, Cooperativa Percorsi per Crescere onlus, l’Osservatorio Regionale Oncologico, l’Associazione Underforty Breast Women onlus e la Fondazione l’ASL, l’I.N.T. “G. Pascale” e l’A.O.U. Federico II. Le visite e le indagini diagnostiche sono state realizzate all’di Lusciano (), focalizzate esclusivamente su seno, tiroide e nei. Già domani i pazienti saranno indirizzati alle strutture cittadine per ulteriori controlli e per l’asportazione dei noduli. “Il numero deidiagnosticati rappresentano l’ulteriore conferma ...