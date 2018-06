Cartelle fiscali | 950 mila lettere in arrivo per la rottamazione

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Parte la seconda fase dellaper le. Saranno ben 950lecon comunicazioni e con i relativi bollettini per il pagamento. Di fatto verranno inviati i bollettini con scadenza 31 luglio per i carichi pendenti che riguardano il 2017 e con scadenza al 31 ottobre per i carichi che invece riguardano l'arco temporale che va dal 2000 al 2016. Laè scattata ad ottobre dello scorso anno ed è finito a maggio del 2018. Ci sono state almeno 950adesioni e di queste più di una su due è stata portata a termine con la procedura online. La regione che guida la classifica dellerottamanete è il Lazio con 119prcedure. A seguire c'è la Lombardia con 109procedure.Di seguito Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. Nella lettera inviata dal Fisco non ci saranno solo i bollettini. Ci sarà anche il modulo per l'addebito su conto ...