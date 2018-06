Carcere ai corrotti Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018)per i. Ilun lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo StadioRoma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma.ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso eventuali querele e, pur non entrando nel merito dell'inchiesta - anche per la sua posizione di Guardasgilli - si è limitato a prendersela con il "tritacarne" mediatico., in realtà, è stato tirato in ballo dai suoi stessi compagni di partito: dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e ancora oggi da Roberta Lombardi sulle pagine del Messaggero lo "invita a chiarire, a fugare i dubbi", sottolineando però che "non ...