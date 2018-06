Caracas - esplode lacrimogeno durante una rissa in discoteca : 17 morti - 8 sono minorenni : Caracas, esplode lacrimogeno durante una rissa in discoteca: 17 morti, 8 sono minorenni Tragico bilancio di una maxi rissa scoppiata in una discoteca di Caracas, in Venezuela: 17 persone sono morte, tra cui 8 minori, per soffocamento dovuto all’esplosione di una bomba di gas lacrimogeno. Arrestate 7 persone con l’accusa di omicidio, tra cui il […] L'articolo Caracas, esplode lacrimogeno durante una rissa in discoteca: 17 morti, ...