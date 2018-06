Capelli | i big trend dell’estate 2018

vanityfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Il bob di Margot Robbie, quello sfoggiato sul tappeto rosso degli Oscare creato dalla hairstylist Bryce Scarlett, non è passato inosservato. Anzi. Continua a dettare tendenza anche a distanza di mesi tanto che molti celebri hairstylist, come riportato da byrdie.com, lo annoverano tra i bigper l’estate alle porte. LEGGI ANCHE, il perfetto «wob» o caschetto ondulato Il motivo? Le sue onde flat, che donavano il giusto movimento, e quelle lunghezze che insieme alle punte apparivano perfettamente texturizzate, corpose, piene. Per ricrearlo? «Accertatevi che il vostro parrucchiere sia bravo con i tagli corti. Dopodiché, se volete mantenerlo in ordine date una spuntatina ogni 4-8 settimane» ha suggerito l’esperto Maldonado a Byrdie.com LEGGI ANCHEUn secolo dicorti Ma il celebre bob, taglio che non conosce stagionalità visto il suo continuo successo, non è ...