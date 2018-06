Caldo | Friuli Venezia Giulia | controllo telefonico per 1 200 persone “fragili”

meteoweb.eu

: #Meteo: ore 15.30 Forte caldo, 32 in Lombardia e 33 in Trentino e Friuli - Meteoservice1 : #Meteo: ore 15.30 Forte caldo, 32 in Lombardia e 33 in Trentino e Friuli - Barcellonameteo : Weekend soleggiato e caldo con massime oltre i 30°. Nuove insidie da Lunedì: Domani, Sabato 9 Giugno Nord: Nel comp… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Nei mesi estivi la Regione, in collaborazione con Televita, garantisce un servizio di assistenza a favore dei soggetti più a rischio quandoa afa diventano meno sostenibili: quando determinati parametri (temperatura, umidità, percezione di calore), definiti dall’Osservatorio meteorologico dell’Arpa, superano i limiti stabiliti, viene attivato il sistema di allertasul territorio regionale, con particolare per anziani, bambini,con patologie cardiovascolari o respiratorie, obesi, soggetti con disturbi mentali o dipendenze da alcol e droghe (per un totale di circa 1200). Viene attivata un’attività di monitoraggio con chiamate telefoniche ai soggetti individuati dai distretti sanitari, in collaborazione con i medici di medicina generale. La telefonata avverte gli interessati dell’arrivo dell’ondata di calore, ...