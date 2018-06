Calciomercato | Ronaldo incontra lo sceicco del Psg | pronto a dire “sì” Tridente da sogno

Calciomercato - Rakitic : “da rivale di Cristiano Ronaldo se lascia Real sono contento” : “Ho difficolta’ a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il Calcio e’ sempre in continuo movimento e accadono molte cose. E’ il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore. Come ho fatto con Zidane, gli auguro ogni bene”. Cosi’ Ivan Rakitic, ...

Calciomercato - il Real Madrid prepara il dopo Cristiano Ronaldo : uno o... due Neymar. Il piano : Con la possibile partenza di Cristiano Ronaldo , il numero uno del club campione del mondo è a caccia di un sostituto all'altezza che non faccia storcere il naso al pubblico del Bernabeu . Il numero ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : Juve interessata (rumors) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato dai media portoghesi. Stando a quanto riporta il noto quotidiano lusitiano "Record", Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare definitivamente il Real Madrid, la squadra con la quale si è consacrato come campione assoluto. "La decisione dell'attaccante portoghese è irreversibile", scrive il quotidiano lusitano. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez si è deteriorato da tempo, soprattutto a ...

Calciomercato : da Ronaldo a Hamsik - tutte le trattative della giornata : ROMA - C'é Antonio CONTE in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. In Inghilterra sono sicuri che il tecnico pugliese è diventato la prima scelta di Florentino PEREZ , dopo i 'no' di ...

Calciomercato : Ronaldo lascia il Real Madrid - va… in Italia? : Cristiano Ronaldo è determinato a lasciare il Real Madrid (come Zidane) e fra le sue possibili destinazioni c’è l’Italia. Così oggi il giornale sportivo portoghese Record secondo il quale la decisione “irreversibile” sarebbe da attribuire a “promesse non mantenute”: “Ronaldo andrà via dal Real”, il titolone. “Irreversibile” era stato il termine utilizzato da un’altra testata ...

Da Cristiano Ronaldo a Lewandowski - Higuain e Icardi : le grandi manovre del Calciomercato : A sponsorizzare la soluzione inglese ha pensato proprio la mamma di Cr7: 'Psg? Ma dice a Sfr Sport- io preferirei United'. Insomma la società parigina non appare sazia, sebbene ci siano l'ostacolo ...

Calciomercato - il PSG tenta Cristiano Ronaldo : 45 milioni a stagione : stato molto bello giocare a Madrid, ma nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi che sono sempre stati al mio fianco", firmato Cristiano Ronaldo. Le parole del fenomeno portoghese subito dopo il ...

Calciomercato - il Psg tenta Ronaldo. Ma c'è l'ostacolo Fair Play : TORINO - Un tridente con Neymar e Mbappé , e magari Gigi Buffon in porta, e uno stipendio di 45 milioni netti: sarebbe questa l'offerta faraonica che il Psg avrebbe sottoposto a Cristiano Ronaldo per ...

Calciomercato Real Madrid - Ramos avrebbe parlato con Ronaldo : 'Siamo con te ma fai retromarcia' : ... praticamente identiche, di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, i campioni di un Real che sta dimostrando al mondo intero il valore di una rosa che poche squadre al mondo, probabilmente nessuna, può ...

Cristiano Ronaldo annuncia l’addio al Real Madrid. Il Calciomercato “impazzisce” - ecco chi lo può acquistare : Il Real Madrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “è stato bello giocare al Real Madrid“, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati sempre dalla mia parte. E’ ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il Calciomercato 'impazzisce' : spuntano due soluzioni clamorose : La fantasia dei tifosi di tutto il mondo si è dunque scatenata, chi non vorrebbe il fenomeno portoghese nel suo club? In pochi però possono sostenere una spesa elevata come quella alla quale andrà ...