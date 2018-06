Calciomercato Milan | parla Mirabelli | le parole su Morata | Fellaini e Ceballos

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Calciomercato Milan - boom boom : il sogno per l’attacco è Higuain : Calciomercato Milan – Calciomercato sempre più caldo, soprattutto per quanto riguarda il valzer di attaccanti, un club che ha sicuramente bisogno di un rinforzo di spessore nel reparto offensivo è il Milan di Gennaro Gattuso. La bomba, lanciata stamane dal Corriere dello Sport, parla di un possibile affare “alla Bonucci”, che stavolta coinvolgerebbe Higuain. Mirabelli sta seguendo con molta attenzione il Pipita, cercando di capire quali ...

Calciomercato Milan spagnolo : missione Callejon : MilanO - Tre spagnoli che guardano il mondiale dalla televisione, con la possibilità che almeno due possano giocare insieme. I ruoli potrebbero essere decisi dal campo, con Suso che andrebbe a ...

Calciomercato Milan - definita la cessione dell’attaccante Kalinic [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan si muove sul Calciomercato e soprattutto in uscita. I rossoneri si apprestano a cedere Nikola Kalinic. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata oggi la notizia della possibile cessione del centravanti croato al Siviglia. Secondo quanto rivelato da Premium Sport, il club spagnolo avrebbe offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni ai rossoneri, che potrebbero accettare l’offerta per poi ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...

Bologna - Inzaghi ha chiesto due milanisti : le ultime di Calciomercato : Bologna alle prese con diverse trattative di mercato per accontentare le richieste del neo allenatore emiliano Pippo Inzaghi Il Bologna ha presentato oggi il neo tecnico Pippo Inzaghi. Quest’ultimo, parlando in conferenza stampa, ha rivelato come i suoi contatti con Bigon in chiave calciomercato siano molto frequenti. Il club è alle prese con la campagna di rafforzamento estiva, che potrebbe portare notevoli scossoni, sopratutto dopo ...

Calciomercato Milan - le richieste di Gattuso a Mirabelli : “ecco cosa ci serve” : Gennaro Gattuso è pronto ad un’estate ricca di colpi di scena in chiave Calciomercato per il suo Milan, Mirabelli è già in azione per rafforzare la rosa Gennaro Gattuso è volato in Russia per seguire alcuni calciatori interessanti in chiave Calciomercato per il suo Milan. Il tecnico, parlando a Premium Sport, ha rivelato quali sono i ruoli chiave nei quali il ds Mirabelli dovrà necessariamente intervenire: “Per fortuna non comincia domani ...

Renato Sanches al Milan/ Calciomercato - Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri : Renato Sanches al Milan: Calciomercato, Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri. I contatti del procuratore con la società facilitano questa ipotesi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato Milan - Gelson Martins : mossa Mirabelli : ... la società rossonera - si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport' - si è iscritta alla corsa per Gelson Martins , esterno offensivo classe 1995 che ha appena chiesto la ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : «Andrè SIlva-Falcao? Scambio improbabile» : MilanO - "Mondiale? Più che per visionare giocatori, visto che li conosciamo tutti, è l'occasione per mantenere i contatti" . Il ds del Milan , Mirabelli , è stato inercettato da Premium all'arrivo in ...

Donnarumma resta al Milan/ Calciomercato - Mirabelli : "Vogliamo tenere i migliori e anche lui" : Donnarumma resta al Milan, Calciomercato. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sottolinea come l'obiettivo sia quello di tenere tutti i calciatori più forti tra cui il portiere.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Mirabelli show sul Calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

Calciomercato Milan - Mirabelli allo scoperto : tutto sullo scambio Falcao-André Silva e su Thiago Silva : Calciomercato Milan – Milan attivo in questi primi giorni di Calciomercato, l’obiettivo è accontentare il tecnico Gennaro Gattuso in ogni richiesta. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Premium Sport: “Donnarumma? Ora c’è silenzio attorno a lui, fa anche bene viste le tante cose dette. È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è ...

Calciomercato Milan - Thiago Silva spinge per il ritorno in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan lavora intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il tecnico Gennaro Gattuso, nelle ultime si è proposto per un ritorno in rossonero il difensore Thiago Silva, ecco le dichiarazioni a la ‘Gazzetta dello Sport’: “Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore – ammette il brasiliano ...