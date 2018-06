Calciomercato | l’Inter alza l’offerta per Nainggolan | adesso ci siamo CIFRE e DETTAGLI

Calciomercato Bologna - trattativa avviata con l’Inter : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, la dirigenza ha deciso di sostituire Donadoni con Filippo Inzaghi, l’ex Milan protagonista di una stagione strepitosa sulla panchina del Venezia. Il Bologna adesso è al lavoro per rinforzare la rosa, mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nuovo terzino in arrivo, si tratta di Federico Dimarco, classe 1997, di proprietà ...

Calciomercato - parla Cancelo : “l’Inter mi ha deluso! Io voglio la Juve? Non sanno fare il loro lavoro…” : Joao Cancelo sta accendendo il Calciomercato italiano, il terzino portoghese potrebbe finire alla Juventus dopo l’annata nerazzurra Joao Cancelo è uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Il calciatore portoghese ha sì un contratto col Valencia, ma difficilmente rimarrà in Spagna al termine della sessione estiva. “Ho un contratto, finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato ...

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

Calciomercato - l’Inter trema : Wanda Nara fa le bizze - difficile il rinnovo per Icardi. Scambio con Higuain? : Calciomercato INTER- Si complica inesorabilmente la trattativa tra l’Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. Le due parti stanno discutendo e cercando di trovare una quadra ma non sarà facile: i pretendenti per l’attaccante argentino non mancano e la moglie-manager dell’argentino Wanda Nara, “spara” alto. La prima offerta dell’Inter prevede un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni a stagione, a ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato : l’Inter propone il rinnovo a Miranda : L’Inter vuole ripartire da Miranda. La società nerazzurra ha proposto il rinnovo di contratto fino al 2020 al difensore brasiliano, il cui attuale accordo scadrà il 30 giugno 2019. Dopo le voci sulla possibile cessione, il club intende quindi puntare ancora su Miranda, nonostante l’arrivo di De Vrij rischi di ridurre il minutaggio dell’ex Atletico Madrid. L'articolo Calciomercato: l’Inter propone il rinnovo a Miranda ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

Il Calciomercato si accende attorno ad Higuain : la bufala sull’Inter ed il pressing del Chelsea : Gonzalo Higuain al centro di numerose chiacchiere di calciomercato, più o meno fondate: ecco le ultime indiscrezioni sul Pipita della Juventus Gonzalo Higuain ha terminato l’ennesima stagione vincente in casa Juventus. Un’annata tra alti e bassi, ma comunque proficua per il talento argentino che ha conquistato la convocazione per i Mondiali con la maglia della sua Nazionale. In chiave calciomercato però, diverse voci attorno al suo ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di Calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...