Calciomercato Cagliari | l' esperienza in Sardegna | la carta in più

Calciomercato Cagliari - Srna ha accettato : nei prossimi giorni le visite mediche : Rinforzo di qualità ed esperienza per il Cagliari, che arricchisce la difesa con l'arrivo di Darijo Srna. Alla fine l'esterno croato ha deciso di accettare l'offerta della società rossoblu, 15 giorni ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Cagliari - tentativo per Abel Hernandez : Calciomercato Cagliari – Ultime ore calde in casa Cagliari, dopo la scelta di Maran come nuovo allenatore l’obiettivo adesso è rinforzare la rosa, in particolar modo novità importanti nelle ultime ore per quanto riguarda l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per il reparto avanzato porta all’ex Palermo Abel Hernandez, in scadenza di contratto con l’Hull City potrebbe tornare in ...

Calciomercato Cagliari - tanti nomi : da Castro a Cerri : Cagliari - Silenzio assordante sull'asse Cagliari-Chievo con una trattativa che sembrava ormai prossima alla chiusura e che invece si è arenata. Fumata grigia per Castro, nonostante l'accordo totale ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Cagliari - nome di ‘lusso’ per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Prende il via un nuovo progetto in casa Cagliari, in particolar modo la prima importante decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Chievo Maran. Adesso la dirigenza è concentrata sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, il nome in cima alla lista è quello di Castro ma la trattativa si è un pò complicata nelle ultime ore. Per questo motivo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Cagliari - il doppio innesto può arrivare dal Napoli : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, doppio mossa nelle ultime ore ed innesti che potrebbero arrivare dal Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel ...

Calciomercato Cagliari - torna calda la pista Locatelli : Cagliari - Per il mercato del Cagliari , torna a scaldarsi la pista Manuel Locatelli . Con il Milan c'erano già state schermaglie, più o meno ravvicinate: il giocatore è un prodotto del vivaio ...

Calciomercato Cagliari - Maran aspetta Castro : Cagliari - Lucas Castro resta la prima scelta di Rolando Maran , ma se tardasse ad arrivare l'intesa con il Chievo il Cagliari ha già la contromossa in Alberto Grassi , che sta per chiudere la sua ...

Calciomercato Cagliari - Carli punta Mandragora : Cagliari - Rolando Mandragora e il Cagliari , un matrimonio che si può fare. Il dg rossoblu Marcello Carli , sfruttando gli ottimi rapporti con la dirigenza della Juventus , che detiene il cartellino ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...

Cagliari - dalla panchina al Calciomercato : tutte le novità dal ds Carli : Il Cagliari sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di non commettere gli errori dello scorso campionato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del ds Carli ai microfoni di Sky Sport: “Castro? Prima dobbiamo fare l’allenatore, speriamo di farlo a breve. Oggi incontro con la Juve, si è parlato di qualcuno nello specifico? Sono venuto a salutare un amico, sono stato fuori un po’ di ...

Cagliari - le novità dal Calciomercato : non tutte faranno contenti i tifosi… : Cagliari al centro di numerose voci di calciomercato in questa prima fase della sessione estiva, tanti i nomi che gravitano attorno al club sardo Il Cagliari è alle prese con la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. In primis dovrà essere ufficializzato a breve il nuovo allenatore, Rolando Maran, il quale si è svincolato da qualche giorno dal Chievo Verona. Il tecnico vorrebbe portare con sè Lucas Castro, centrocampista che il ...