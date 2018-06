Calcio | Mondiali 2018 | Germania e Brasile false partenze! Le due grandi favorite deludono

Calcio - Mondiali 2018 : insidia Tunisia per l’Inghilterra - Kane e Alli sfidano le Aquile di Cartagine : Ostacolo Tunisia per l’Inghilterra, all’esordio nel gruppo G della fase ai gironi dei Mondiali 2018 in Russia. I Leoni inglesi proveranno a ruggire domani, lunedì 18 giugno, alle ore 20.00 nella Volgograd Arena contro la compagine africana, che ha tutta l’intenzione di guastare la festa agli inglesi in un raggruppamento che include anche il Panama e l’insidioso Belgio. La Tunisia, guidata dal ct Maaloul, non dispone di ...

Calcio LIVE Brasile-Svizzera – DIRETTA Mondiali 2018 in tempo reale : Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. I fenomeni verdeoro, cinque volti Campioni del Mondo, fanno il proprio esordio contro i quadrati rossocrociati. L’estro di Neymar e compagni contro la grande difesa di Lichtsteiner e compagni: si preannuncia una partita molto intensa e avvincente. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio: ...

Calcio LIVE Germania-Messico – DIRETTA Mondiali 2018 in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Germania-Messico, match valido per il girone F dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia. I campioni del mondo scendono in campo e vogliono mettere il loro marchio allo Stadio Lužniki di Mosca. Sul rettangolo di gioco russo gli uomini di Joachim Loew sono pronti a mettere in mostra le loro qualità. na squadra che non ha certo bisogno di presentazioni e che anche in quest’edizione parte coi favori del ...

LIVE Brasile-Svizzera - DIRETTA Mondiali Calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida e molto ...

LIVE Germania-Messico - DIRETTA Mondiali Calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Oggi domenica 17 giugno si gioca Germania-Messico, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Finalmente arriva il momento dell’attesissimo esordio dei Campioni del Mondo in carica, chiamati subito a esprimere la loro candidatura a un clamoroso bis: i tedeschi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine centroamericana che però ha tutte le carte in regola per poter impensierire la corazzata guidata da Low. Questa ...

Mondiali di Calcio 2026 - i primi con 48 squadre : saranno ospitati da USA - Canada - Messico : saranno Stati Uniti, Messico e Canada, come pronosticato alla vigilia, ad ospitare i Mondiali di calcio [VIDEO] del 2026, i primi della storia a 48 squadre. La decisione è arrivata dopo il Consiglio della Fifa, in to al rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di Valutazione. La candidatura delle tre nazioni facenti parte della Concacaf ha avuto la meglio su quella del Marocco, per la quinta volta perdente negli ultimi ...

Le Auto Kia Motors per i Mondiali di Calcio in Russia 2018 : Una flotta di 424 veicoli composta da Stonic, Niro e Sportage che sono anche protagoniste di uno spot per i Mondiali 2018. Ceed, Sportage, Sorento e l’ammiraglia K9, a disposizione di giocatori, commissari di gara e VIP per tutta la durata del Campionato del mondo di calcio. Kia stupisce il pubblico degli stadi con uno spot all’interno della maggior parte degli stadi. L’Operazione Mondiale, con promozioni attive presso tutti i ...

Calcio LIVE Croazia-Nigeria - DIRETTA Mondiali 2018 : Oggi sabato 16 giugno si gioca Croazia-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. A Kaliningrad (Russia) andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e interessante che ci chiarirà le dinamiche interne al gruppo D, il ribattezzato girone della morte completato da Argentina e Islanda che invece si sono affrontate nel pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due squadre: da una parte gli arrembanti slavi che possono contare su ...

Calcio - Mondiali 2018 : la Serbia di Milinkovic-Savic sfida il Costa Rica - crocevia fondamentale per la qualificazione : Il talento e la fisicità della Serbia contro l’entusiasmo del Costa Rica. Ci sono tutti gli ingedienti per divertirsi nel match dei Mondiali 2018 di Calcio in Russia, che andrà in scena domani, domenica 17 giugno, alle ore 14.00 alla Samara Arena. Le due compagini sono incluse nel gruppo E insieme al Brasile e alla Svizzera ed entrambe sono consapevoli che una vittoria potrebbe proiettarle verso la qualificazione, mentre una sconfitta ...

Mondiali - Argentina-Islanda 1-1 : Messi sbaglia un Calcio di rigore : Esordio deludente per l'Argentina ai Mondiali di Russia. Nel girone D, i sudamericani a Mosca non vanno oltre l'1-1 con la debuttante Islanda; al vantaggio argentino di Aguero al 19' del primo tempo, ...

Mondiali 2018 - Argentina-Islanda 1-1 : Messi sbaglia un Calcio di rigore - Albiceleste bloccata : Arriva il primo risultato a sorpresa ai Mondiali di calcio: il muro dell’Islanda ferma l’Argentina sull’1-1. Protagonista in negativo Lionel Messi, che nella ripresa fallisce il calcio di rigore che avrebbe potuto dare la vittoria all’Albiceleste. Le reti tutte nel primo tempo: al 19′ vantaggio sudamericano con Aguero, pari al 23′ di Finnbogason. Nel primo tempo inizia bene l’Islanda, che al 10′ ha ...

VIDEO Lionel Messi sbaglia il Calcio di rigore in Argentina-Islanda! Che errore ai Mondiali - Halldorsson ipnotizza il fenomeno : Lionel Messi ha sbagliato un clamoroso calcio di rigore in Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018. La Pulce è andata al dischetto per cercare di concretizzare il penalty concesso per il fallo di Magnusson su Meza ma il fenomeno ha calciato molto male e Halldorsson ha parato benissimo: una ghiotta occasione sciupata perché l’Albiceleste sarebbe potuta andare sul 2-1. Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Lionel Messi in ...