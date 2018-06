Calcio | Frosinone in Serie A ma il Palermo annuncia ricorso Lo spareggio | 2 a 0 | tra

Calcio : il Frosinone torna in Serie A : -Il Frosinone ha centrato la promozione in Serie A grazie al successo nel ritorno della finale spareggio dei playoff per 2-0 sul Palermo, vittorios...

Calcio - festa Frosinone : è in Serie A : 22.34 Con Empoli e Parma, fa festa il Frosinone. I ciociari battono 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all'andata 2-1 per i siciliani) e, per il miglior piazzamento in classifica, tornano in Serie A, a 2 anni dalla retrecessione. Match nervosissimo allo 'Stirpe', i canarini di Moreno Longo passano al 52' con un eurogol di Raffaele Maiello che 'centra' l'incrocio con un gran destro a giro da 25 metri. Nel recupero arriva il raddoppio di ...

Calcio LIVE - Frosinone-Palermo in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A : Oggi, alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” di Frosinone si stringerà vicino alla propria squadra, nel ritorno dell’atto finale dei playoff di Serie B contro il Palermo. La formazione di Moreno Longo, sconfitta 2-1 all’andata, ha un solo risultato per centrare l’obiettivo promozione: vincere. Non ci sono alternative per i gialloazzurri che confidano nel fattore campo e sulla spinta dei propri supporters. Servirà uno ...

Calcio - LIVE Frosinone – Cittadella - Playoff Serie B in DIRETTA : in palio la finale di promozione : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita tra Frosinone e Cittadella, ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B. In palio l’accesso in finale (contro la vincente tra Palermo e Venezia) e la possibilità di continuare a rendere vivo un sogno che continua a cullare per una stagione intera: la promozione nella massima Serie del campionato italiano di Calcio. Fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe ...

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Cittadella-Frosinone (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Cittadella-Frosinone, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. Le due squadre si affrontano nel primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Palermo-Venezia dove si assegnerà l’ultima promozione per la prossima Serie A. La formazione veneta si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato il Bari nel turno preliminare mentre la compagine laziale è stata ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...