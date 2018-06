Cagliari | disavventura per Daniele Conti | ecco cosa è successo

calcioweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica delCalcio per le prossime tre stagioni. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella parte posteriore dell’auto. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di. (ADNKRONOS) L'articoloperCalcioWeb.