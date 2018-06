Cagliari | a fuoco auto di Daniele Conti

Cagliari - fiamme in un appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...