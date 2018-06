Cade dal balcone e muore una giornalista di Vogue e Cosmopolitan

VARESE - BIMBA DI 3 ANNI Cade dal BALCONE : GRAVISSIMA/ In prognosi riservata all’ospedale di Bergamo : VARESE, BIMBA di 3 ANNI CADE dal BALCONE: è GRAVISSIMA. La vicenda è avvenuta a Lonate Pozzallo, la piccola stava giocando con la sorella: è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Innovazione e nanotecnologia : i risultati ottenuti dall'AcCademia cinese delle Scienze in numerose tecnologie chiave : ... nella nano-stampa ecologica e nella nano-tecnologia per la salute riflettono gli sforzi compiuti a partire dalla ricerca di base nella nano-scienza, per arrivare al sistema di materiali chiave, al ...

Fincantieri - incidente sul lavoro : operaio Cade dal ponte nave e muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

AcCademia Nico Pepe : dal 25 al 30 giugno workshop di Commedia dell'Arte sul conflitto servo-padrone : La ricca settimana articolata nelle diverse attività pratiche ed esperienziali, si concluderà con due spettacoli inediti, aperti al pubblico e ad ingresso libero. Con la regia e la drammaturgia di ...

Cade dalla bici mentre passeggia - muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Comunali : Cade la roccaforte grillina di Priolo - M5S dal 71 - 6 al 16 per cento : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – cade la roccaforte grillina di Priolo Gargallo, la cittadina del siracusano che lo scorso 4 marzo, alle Politiche, aveva ottenuto il 71,6 per cento delle preferenze. Questa volta, il M5S si è fermato alle amministrative ad appena il 16,39 per cento dei voti. La candidata del M5S, Teresa Lauria, che si è fermata al 18,27 per cento delle preferenze, ha perso contro l’ex deputato nazionale e regionale ...

Bimba di 10 anni Cade dalla seggiovia : ANSA, - MODENA, 9 GIU - Una bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena , la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non ...

Cengio - donna Cade dal terrazzo di casa - trasferita in codice rosso all'ospedale San Paolo : Intorno alle 22.30 di ieri sera a Cengio è stato lanciato l'allarme per la caduta di una donna, 41enne con problemi psichiatrici, dal proprio terrazzo al secondo piano di una palazzina. Immediati i ...

Pisa - bimbo morto Cadendo dalle braccia del padre : indagati 10 medici : La Procura ha iscritto sul registro degli indagati tutti i medici che hanno avuto a che fare con il monitoraggio e le cure del bambino di due mesi morto la mattina del 27 maggio scorso. Il neonato era stato ricoverato nell’ospedale della città toscana in seguito al trauma che aveva riportato cadendo dalle braccia di suo padre, anche lui indagato.Continua a leggere