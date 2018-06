Bullismo a scuola | pagano genitori e insegnanti Ecco perché il loro ruolo è fondamentale

"Conoscere e riconoscere il Bullismo…a scuola" : conferenza stampa l'8 giugno : «Ogni giorno " sottolinea l'Assessore all'Istruzione del Comune di Andria Paola Albo - la cronaca ci consegna gravi episodi di bullismo con atti di violenza e di cattiveria gratuita. Purtroppo molti ...

MARYAM TANCREDI/ Il Bullismo a scuola : “Tremavo nel mio banco e passavo il tempo a piangere in bagno” : MARYAM TANCREDI, dopo la vittoria di "The Voice" racconta la sua sofferenza durante le superiori. La cantante confessa di essere stata una vittima del bullismo e spiega come ne sia uscita(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Napoli - nuovo modello educativo per combattere Bullismo a scuola : "Non bisogna determinare con atteggiamenti e comportamenti fatti incresciosi di cronaca e si può fare con istruzione, conoscenza e senso di responsabilità e lo devono fare tutte le istituzioni, ...

YouPol - l'app per segnalare alla Polizia Bullismo e spaccio a scuola : Un'app pensata per aiutare i giovani e i giovanissimi, per i quali lo smartphone è spesso parte integrante della vita quotidiana. Si chiama YouPol è serve a segnalare alle forze dell'ordine atti...

NAPOLI - PROF DISABILE SI SENTE MALE IN CASA : SALVATA DAGLI STUDENTI/ Un esempio contro il Bullismo a scuola : NAPOLI, una PROFessoressa DISABILE si assenta per due giorni dalle lezioni: STUDENTI preoccupati la trovano agonizzante in CASA dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:20:00 GMT)

M5s “psicologo in ogni classe contro il Bullismo”/ Grillini lanciano proposta “cerniera tra scuola e famiglie” : M5s, proposta sul mondo scuola: "uno psicologo in ogni classe contro il bullismo e l'azzardopatia online. Una cerniera tra famiglia e scuola": le differenze tra Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:38:00 GMT)

Bullismo a scuola - tutti i casi delle ultime settimane : Lucca - Lo scorso aprile ha iniziato a circolare sul web il video in cui uno studente dell'Itc "Carrara" insultava e umiliava un professore davanti a tutta la classe . Dopo quell'episodio la polizia ...

I casi di Bullismo in una scuola abbandonata a se stessa : Sempre più spesso i casi di bullismo nelle scuole irrompono nella cronaca quotidiana. La vicenda più eclatante è di qualche settimana fa, a Lucca, con l'insegnante bistrattato e minacciato, ma quasi ogni giorno i media riportano casi di angherie, minacce, botte a danni di altri alunni, o ai danni degli insegnanti da parte dei genitori di alcuni alunni.Vicende che spesso rimbalzano sui media tradizionali dopo aver fatto il ...

Bullismo a scuola - Zogno : estorsioni e lesioni al compagno/ Magistrato : “16enni arrestati? Meglio prevenzione” : Zogno, Bullismo contro un compagno di classe: minacce, botte ed estorsioni di soldi. Ultime notizie, Bergamo: due 16enni sono stati arrestati per lesioni aggravate(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:32:00 GMT)

Bullismo a scuola - arrestati due studenti di 16 anni : I carabinieri di Zogno, nel Bergamasco, hanno arrestato due ragazzi di 16 anni accusati di lesioni e minacce in concorso aggravato nei confronti di un compagno di classe. Bullismo, due arresti a...

Bullismo a scuola : come evolve il fenomeno : I più colpiti sono i ragazzini delle medie. E la violenza contro i prof? Per lo psichiatra è legata alla perdita di rispetto per l'istituzione

«Io - vittima di Bullismo - e cyberBullismo - a scuola e fuori : presa in giro - molestata e definita prostituta per delle foto» : Da quando anch'io mi ero iscritta sui social, lo sport preferito era diventato per tanti andarsi a guardare le mie foto 'troppo da puttana'. Insulti dappertutto, a scuola, per strada, al bar, nei ...

Pesaro - prof aggredito in classe/ Bullismo a scuola - due studenti bocciati : Pesaro, prof aggredito a scuola. È successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:59:00 GMT)