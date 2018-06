Bufera Serie A e Serie B | sospetti e partite al limite della regolarità | ricorsi che

calcioweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Nuovasul campionato diA eB, non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni. In particolar modo nel mirino è finita la gara valida per i playoff del campionato cadetto tra Frosinone e Palermo che ha visto il successosquadra di Longo per 2-0 ma i rosonero non ci stanno e per alcuni episodi che si sono verificati durante il match: palloni lanciati in campo in modo antisportivo dai calciatori del Frosinone, un rigore non dato, poi assegnato, infine tolto, e l’invasione dei tifosi prima del triplice fischio. Il Palermo ha annunciato il ricorso: “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove”, ha affermato il patron Maurizio Zamparini. Zamparini (LaPresse/Anastasi Davide) Sull’episodio del rigore: “Credo l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perché assediato e intimidito da tutta la squadra ...