Brasile-Svizzera 1-1 | Mondiali 2018 | tabellino e pagelle

La Svizzera ferma il Brasile sull'1-1! : La Svizzera è riuscita a strappare un pareggio al favorito Brasile nel suo esordio a Russia 2018.

VIDEO Brasile-Svizzera 1-1 - highlights Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del pari sorprendente tra verdeoro ed elvetici : Non va oltre l’1-1 il Brasile nel proprio esordio ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull’1-1 da un’ottima Svizzera, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20' a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50', è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto ...

Brasile - Svizzera 1-1 : a Coutinho risponde Zuber : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto La presentazione della partita ROSTOV Oggi alle ore 20 andrà in scena Brasile Svizzera nel match valido per la prima giornata del ...

Mondiali : Brasile delude - 1-1 con Svizzera : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Il Brasile delude e non va oltre l'1-1 , 1-0, con la Svizzera, nell'esordio del Girone E dei Mondiali di calcio. A Rostov, la Selecao va in vantaggio con una prodezza di ...

Mondiali 2018 - Gruppo E : Brasile-Svizzera 1-1 : Neymar stecca la prima : ROSTOV , Russia, - Se l'Argentina piange, il Brasile non ride. A Rostov va in scena un altro piccolo 'dramma' sudamericano: la Selecao pareggia 1-1 con la Svizzera nella prima giornata del Gruppo E, ...

Mondiali/ Brasile-Svizzera 1-1 : Coutinho non basta - la Selecao conquista solo un punto : Il Brasile, all'esordio nel Mondiale russo, pareggia con il Messico , 1-1, . In gol Coutinho e Zuber. LEGGI LA CRONACA

PAGELLE / Brasile Svizzera (1-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo E) : PAGELLE Brasile Svizzera (1-1): i voti della partita dei Mondiali 2018. I verdeoro vengono frenati all'esordio, nella sfida del gruppo E: al gol bellissimo di Coutinho risponde Zuber(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Mondiali : la Svizzera ferma il Brasile : ...

Brasile-Svizzera 1-1 : Coutinho illude con un capolavoro - Zuber pareggia : Ammoniti: Lichtsteiner, Casemiro, Schar, Behrami A breve il servizio completo 19:41 LA CRONACA DELLA PARTITA 17 giu 21:58 E' FINITA: Brasile-Svizzera 1-1 17 giu 21:54 95' - ULTIMA CHIAMATA PER IL ...

Mondiali/ Brasile-Svizzera 1-1 : Coutinho non basta - la Selecao conquista solo un punto : Il Brasile, all'esordio nel Mondiale russo, pareggia con il Messico , 1-1, . In gol Coutinho e Zuber. LEGGI LA CRONACA

Brasile-Svizzera 1-1 : Coutinho illude con un capolavoro - ma Zuber pareggia : Ammoniti: Lichtsteiner, Casemiro, Schar, Behrami A breve il servizio completo 19:41 LA CRONACA DELLA PARTITA 17 giu 21:58 E' FINITA: Brasile-Svizzera 1-1 17 giu 21:54 95' - ULTIMA CHIAMATA PER IL ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile fa tanto fumo e poco arrosto : la tosta Svizzera frena Neymar! : Il Brasile pareggia all’esordio contro la solida Svizzera dell’ex laziale Petkovic, Neymar e soci devono imperativamente cambiare marcia Il Brasile si piace, anche troppo. La squadra di Tite sembra quasi specchiarsi quando è in campo, ma contro Nazionali toste come la Svizzera, sarebbe meglio badare alla concretezza. La Verdeoro ha giocato una buona gara, mostrando tutto il suo enorme potenziale, ma qualche leziosità di troppo ha ...

LIVE Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1 Zuber ferma i verdeoro - non basta la magia di Coutinho : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore. Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie ...

Anche il Brasile fa fatica - la Svizzera impone il pari : 1-1 La Germania cade all’esordio : Neymar guida i verdeoro, favoriti d'obbligo della competizione, ma non arriva l'atteso successo e ora la Seleçao deve rincorrere la Serbia (avversaria venerdì)