Brasile - Svizzera 1-1 | a Coutinho risponde Zuber

VIDEO Brasile-Svizzera 1-1 - highlights Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del pari sorprendente tra verdeoro ed elvetici : Non va oltre l’1-1 il Brasile nel proprio esordio ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull’1-1 da un’ottima Svizzera, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20' a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50', è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto ...