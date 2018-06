Brasile | il caro-figurine porta la gente in piazza

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) San Paolo Prima di arrivare innon avrei mai pensato che una delle più grandi passioni della mia generazione anni Settanta ovvero l'album delle "mitiche"Panini esistesse anche all'ombra del Cristo Redentore e di Copacabana. Invece non solo i brasiliani sono fanatici delledei Mondiali almeno tanto quanto noi italiani forse quest'anno di più, visto che loro ai Mondiali ci sono - mentre molti conterranei di Pelé sono addirittura convinti che si tratti di una loro invenzione. Il motivo? Sull'album di Russia 2018 non appare la scritta "Panini Modena" bensì "Panini Barueri", la città dello stato di San Paolo dove vengono prodotte le celebri figurinhas per il mercato verde-oro.Certo, ledei primi anni Settanta erano più romantiche, si vedeva il corpo dell'atleta per intero chi non ricorda la mole del portiere Pier Luigi Pizzaballa o i capelli lunghi del ...