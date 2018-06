Brasile - il caro-figurine porta la gente in piazza : San Paolo Prima di arrivare in Brasile non avrei mai pensato che una delle più grandi passioni della mia generazione anni Settanta ovvero l'album delle "mitiche" figurine Panini esistesse anche all'ombra del Cristo Redentore e di Copacabana. Invece non solo i brasiliani sono fanatici delle figurine dei Mondiali almeno tanto quanto noi italiani forse quest'anno di più, visto che loro ai Mondiali ci sono - mentre molti conterranei di Pelé sono ...