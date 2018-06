ilfattoquotidiano

: Bonus Diesel, il governo valuta lo stop agli incentivi: in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per l… - nick__67 : Bonus Diesel, il governo valuta lo stop agli incentivi: in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per l… - fattoquotidiano : Bonus Diesel, il governo valuta lo stop agli incentivi: in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per l… - PaoloIvanoCucce : RT @Daniele_Manca: Sarà tagliato il bonus diesel, (ma se togli un’agevolazione non è un aumento secco delle tasse per chi ce l’aveva? #co… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il, per riuscire in una coprire parte dei costi della flat tax e cominciare lacara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva riduzione dell’utilizzo di autoveicoli con motori alimentati ae benzina”, inserita nel contratto ditra Cinquestelle e Lega, oltre ovviamente ad aiutare l’esordio della flat tax annunciato dal viceministro all’economia Massimo Garava già ad agosto per le piccole imprese. Il testo guida dell’esecutivo giverde parla esplicitamente di “strumenti finanziari per favorire l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed ...