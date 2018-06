Bonus cultura per i diciottenni | il ministro Bonisoli vuole abolirlo Pd | “Comincia molto

Il ministro Bonisoli vuole abolire il Bonus cultura per i diciottenni già da quest'anno : ... come per esempio il Salone del Libro o il Festival di Venezia, ; biglietti per visite ai monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; biglietti per 'spettacoli dal vivo' , concerti, ...

Il ministro Bonisoli vuole abolire il Bonus cultura per i diciottenni già da quest'anno : Al ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli il bonus cultura non piace, non ne comprende l'utilità. In un'intervista al Corriere della Sera ha espresso dubbi sul bonus di 500 euro per i giovani. "In alcuni casi - dice il ministro nell'intervista, parlando dei fondi ottenuti dal suo predecessore Dario Franceschini - era meglio spendere diversamente i soldi. Penso alla 18 App, i 500 euro in buoni da far spendere ...

Bonus cultura : 500 euro per i giovani : Bonus di 500 euro: cosa si può acquistare Il Bonus di 500 euro può essere speso in musica, cultura, concerti, musei e spettacoli dal vivo. In particolare il benefit può essere usato per acquistare: ...

Cultura : Rossi (Confindustria) - estendere ArtBonus a beni privati : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - In Italia sul fronte degli investimenti e delle collaborazioni pubblico-privati sulle politiche Culturali "siamo quasi all'anno zero". Ne è convinto il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, a Palermo per partecipare al convegno 'Il bello