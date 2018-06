ilfattoquotidiano

: 'Carcere ai corrotti'. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio - HuffPostItalia : 'Carcere ai corrotti'. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio - fattoquotidiano : Bonafede: “I corrotti devono andare in carcere. Solo con certezza della pena lo Stato sarà credibile” - _marlene1265 : RT @fattoquotidiano: Bonafede: “I corrotti devono andare in carcere. Solo con certezza della pena lo Stato sarà credibile” -

(Di domenica 17 giugno 2018) “Iin”. Il ministroGiustizia Alfonso, tirato in ballo sul caso StadioRoma, rompe il silenzio con un post sulla corruzione pubblicato sul blog delle stelle: “I cittadini oggi si aspettano una risposta molto chiara e precisa. Il principiova ribadito e va tenuto presente per dare una risposta di credibilità“, scrive. Nel suo intervento sul Blog delle Stelle, in cui comunque non fa mai riferimento all’inchiesta romana, il responsabileGiustizia ricorda come “la prevenzione ed il contrasto alla corruzione è uno dei punti qualificanti del programma di governo. Intendo mettere in campo le misure più risolute per stroncare questo fenomeno”, scrive ancora, secondo cui “nessuna lotta al malaffare potrà dirsi credibile se alla condanna per i reati ...