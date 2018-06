Bonafede | corrotti vadano in carcere

Stadio Roma - Bonafede : " Carcere per i corrotti" : Il nome del Guardasigilli , Alfonso Bonafede , viene accostato sempre di più a quello di Luca Lanzalone, presidente di Acea e arrestato per il caso dello Stadio di Roma . Il ministro della Giustizia, ...

Stadio Roma - Bonafede : "?Carcere per i corrotti" : Il nome del Guardasigilli, Alfonso Bonafede , viene accostato sempre di più a quello di Luca Lanzalone, presidente di Acea e arrestato per il caso dello Stadio di Roma . Il ministro della Giustizia, secondo alcuni retroscena, avrebbe sponsorizzato proprio l'uomo che sta inguaiando il Movimento sul fronte dell'inchiesta Roma na. Così dopo giorni di silenzio ha deciso di parlare e sul blog delle Stelle con fermezza sottolinea la necessità del carcere ...

