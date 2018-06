Boldrini | Che uomo è chi dice ' pacchia finita' ?

Migranti - Boldrini contro Salvini : “Si accanisce perché non è all’altezza della sfida. Promesse che non può mantenere” : “Questo accanimento di Salvini verso i Migranti nasconde le Promesse che non può realizzare. Per rimpatriare gli immigrati irregolari ci vogliono accordi con i Paesi d’origine, non si possono ri-mandare in un non luogo. Si tratta di un accanimento disumano. Salvini è non professionale, non all’altezza della sfida”, così Laura Boldrini ex presidente della Camera intervistata questo pomeriggio a Milano. L'articolo ...