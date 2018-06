Bianco | sordo e indovino Il gatto Achille è una star

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Oscar GrazioliOra che l'Italia è fuori dai giochi, ci si chiede chi vincerà i mondiali. Sarà CR7 (Cristiano Ronaldo) che, con le sue prodezze aliene, condurrà il Portogallo a sollevare la coppa? Sarà l'Argentina di quell'altro marziano di Messi? Forse prevarrà la fantasia del Brasile, il fraseggio ammaliante della Spagna, la solidità dei teutonici? Ben pochi hanno certezze, a parte, ilche vive dentro il museo dell'Hermitage di San Pietroburgo. Un- si dice - con poteri psichici e telepatici molto sviluppati.I pronostici sono, da sempre, parte integrante di molte gare e sono diventati ancora più popolari con lo sviluppo di Internet, dove basta un clic per scommettere cifre importanti su quasi ogni evento. A ipotizzare vittorie o sconfitte non sono solo i commentatori e gli anchorman televisivi, ma si chiamano in causa animali dotati di misteriosi poteri, come ...