Beyoncé e Jay-Z hanno pubblicato a sorpresa “Everything Is Love” | il nuovo album “di

Beyoncé e Jay-Z in tour mostrano le foto dei gemelli : Ha preso il via il tour di coppia di Beyoncé e Jay-Z : l' OTR ha visto la luce a Cardiff il 6 giugno ed è un vero e proprio elogio all'amore, all'unione e alla bravura di questi due interpreti moderni.

Beyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali : Crisi superata, per l'ennesima volta. 10 anni dopo le nozze, Beyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali, come annunciato dai social della coppia, che ha appeno dato via al tour congiunto On the Run II. prosegui la letturaBeyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali pubblicato su Gossipblog.it 08 giugno 2018 09:39.

La prima apparizione dei gemellini di Beyoncé e Jay-Z è al concerto di mamma e papà : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T15:57:42+00:00 ROMA – È iniziato con il “botto” l’On The Run Tour II di Beyoncé e Jay-Z. Le due star hanno dato il via al tour di coppia da Cardiff con un live scoppiettante. A fare notizia oggi, però, sono soprattutto Rumi e Sir, i gemellini nati lo scorso 13 giugno. I […] L'articolo La prima apparizione dei gemellini di Beyoncé e Jay-Z è al concerto di mamma e papà proviene da NewsGo.

Al via il tour-evento di Beyoncé e Jay-Z : Scene di ordinaria quotidianità. Il viaggio a Parigi, la crociera nel Mediterraneo, la piccola Blue Ivy che fa le piroette e Beyoncé e Jay-Z che si tengono per mano. Sono queste le immagini che scorrono sul ledwall alto dodici metri mentre loro, il signore e la signora Carter, cantano Perfect e Forever Young davanti a una folla estasiata, nella prima tappa del loro On the Run II a Cardiff, nel cuore del Galles. Il tour, sequel ...

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - video dal primo concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...

Biglietti in regalo per Beyoncé e Jay Z a Milano e Roma con Global Citizens : come partecipare a BeyGOOD/DoGood : Anche quest'anno il tour dei Carter è legato ad iniziative benefiche con la messa in palio di Biglietti in regalo per Beyoncé e Jay Z in concerto in Europa con l'On The Run Tour II. come già accaduto in passato per il precedente tour di Beyoncé, i fan potranno partecipare ad azioni di volontariato nella speranza di ottenere Biglietti gratis per i concerti dei loro beniamini. La campagna BeyGOOD/DoGood che consentirà di vincere Biglietti ...

Beyoncè e Jay-Z insieme per beneficenza con l’OTR II Tour : BEYONCÉ e Jay-Z collaborano con due dei più grandi e prestigiosi enti benefici che hanno a cuore i giovani, ovvero The Prince’s Trust e Global Citizen per premiare i fan che sono stati gentili, caritatevoli e hanno compiuto buone azioni per gli altri. I fan, che si sono offerti volontari e hanno collaborato con queste organizzazioni, avranno l’opportunità di vincere una coppia di biglietti per le date in Gran Bretagna e in Europa dell’OTR II ...

Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - prezzi e settori in prevendita : Quando mancano ormai soli due mesi ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, spuntano Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per entrambi i concerti previsti nel nostro Paese nell'ambito della tranche europea del tour negli stadi dei Carter, sono infatti disponibili nuovi biglietti per settori prima esauriti. La coppia torna in tour negli stadi, con l'ideale seguito dell'omonimo primo show, partendo ...

