ilfattoquotidiano

: Benessere equo e sostenibile, cosa ci dice l’ultima indagine Istat - TutteLeNotizie : Benessere equo e sostenibile, cosa ci dice l’ultima indagine Istat -

(Di domenica 17 giugno 2018) Fonte grafici:, Rilevazione sulle Forze di lavoro L’che riporta il sistema di indicatori del, valutati sulle 110 province e città metropolitane italiane, restituisce l’immagine di un Paese in cui si vanno moltiplicando i divari che l’attraversano, persino superando, in alcuni casi, la tradizionale distinzione tra Sud e Centro–Nord. Oltre alla geografia dei divari tipici della cosiddetta questione meridionale si vanno articolando, in modo non omogeneo, nuove differenze in tutto il Paese, anche entro le macroaree tipicamente più ricche. Nondimeno, restano in piedi le drammatiche differenze strutturali di sempre. Occorre – qui lo ripeto da anni – investire su settori nei quali si è fortemente depotenziata l’attenzione, come la scuola, l’università e la ricerca. Bisogna attutire gli effetti del federalismo sulle ...