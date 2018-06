Belluno | 86enne scivola su sentiero e perde la vita

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Questa mattina il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Longarone per una donna caduta lungo ilche dalla Chiesetta di Podenzoi sale al Monte Zucco. L', di Ospitale di Cadore (BL), si stava dirigendo verso la propria casera, quando èta per qualche metro in un scarpata battendo la testa su un sasso. Dopo averlo geolocalizzato, una squadra ha raggiunto il luogo dell'incidente, sorvolato in quel momento dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato tecnico di elisoccorso, medico e infermiere. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Constatato il decesso, la salma è stata ricomposta, imbarellata e trasportata a spalla fino alla strada, dove attendevano i carabinieri e il carro funebre.