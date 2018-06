Bellezza maschile | benvenuto uomo «liquido»

vanityfair

: Esempio: Tony Curtis... Ricky Nelson... Parliamo di anni '50. L'ideale di bellezza maschile era senza barba, curat… - jj_Jaejoong_ : Esempio: Tony Curtis... Ricky Nelson... Parliamo di anni '50. L'ideale di bellezza maschile era senza barba, curat… - halfstepper : @enfad88 Sono una squadra rocciosa, ma brutta, le squadre così per me sono la morte del calcio. Sarà che non apprez… - camyricae : C’è da dire che i miei modelli di bellezza maschile sono gli stessi di quando avevo 12 anni: Zac Efron e Joe Jonas -

(Di domenica 17 giugno 2018) Questo articolo è tratto dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Se da mobile la donna è diventata acrobata, l’moderno è in crisi, nel senso etimologico della parola: dal greco krisis, scelta, momento di decisione. Dagli ultimi studi emerge infatti un’identitàdifficile da incasellare, sempre più complessa rispetto alla distinzione dei ruoli, alle scelte di vita e alle richieste, non da ultimo cosmetiche. «Il modello del dopobarba per l’che “non deve chiedere mai” non esiste più: il bello e dannato delle pubblicità ha lasciato il posto a giovani uomini, spesso padri, dall’attitude amorevole anche e soprattutto verso se stessi. La figura del maschio freddo e distante è stata soppiantata da quella di unche non ha paura di mostrare la propria emotività e l’attenzione verso il corpo, a volte rasentando il narcisismo», spiega Matteo Lancini, ...