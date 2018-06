Basket | Torino abbraccia il mito Brown | ' ' Nba per le star | la mia Fiat avrà anima

Basket : Fiat Torino ancora in Eurocup : ... Ferencz Bartocci, direttore operativo al posto di Renato Nicolai, destinato a Sassari sempre in Serie A, e Matteo Soragna, ex giocatore e commentatore tv per Sky Sport, con il ruolo di responsabile ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Basket - adesso è ufficiale : Larry Brown è il nuovo coach dell’Auxilium Torino : Larry Brown, vincitore di un titolo NBA e di un titolo NCAA, è il nuovo allenatore dell’Auxilium Torino, un colpo davvero sorprendente “Un monumento del Basket americano e quindi del Basket all-time, lo statunitense Larry Brown, nuovo head – coach della Fiat Torino. Nato a Brooklyn il 14 settembre del 1940, ha un curriculum “mostruoso” nel quale spiccano due momenti epici, ovvero la vittoria nel 1988 del titolo NCAA con l’Università ...

Basket - Pozzecco e Torino : un primo accordo : Torino - E alla fine Torino si buttò nel Poz, o meglio sul Poz. Tanto che c'è chi giura di averlo visto aggirarsi per la città già giovedì sera, partito dopo il pranzo di fine stagione in Fortitudo ...

Diretta/ Torino Varese (risultato live 69-61) streaming video e tv : Rimonta completata! (Basket Serie A1) : Diretta Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:45:00 GMT)

