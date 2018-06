Basket | arrivano alcune nuove regole a livello FIBA Cosa cambia da ottobre | tutte le

oasport

(Di domenica 17 giugno 2018) Sono state rese note nella giornata di ierinovità regolamentari che andranno a modificare alcuni aspetti delgiocato a(quello internazionale, non la NBA). Il comunicato, che potete trovare qui, spiega che talimenti saranno in vigore dal prossimo 1°. Vediamo le principali: RIMESSA IN GIOCO NEGLI ULTIMI 2 MINUTI – Quando ci saranno due minuti da disputare nella partita, sulla rimessa in gioco il cestista in difesa non potrà oltrepassare la linea di fondo col proprio corpo, pena un fallo tecnico (articolo 17, comma 2, punto 8). CRONOMETRO DEI 24 SECONDI – Quando una squadra in controllo del pallone commette fallo, il cronometro è resettato. Se la rimessa è effettuata nella metà campo difensiva, si riparte dai 24 secondi; se è effettuata in quella offensiva, si riparte dai 14 secondi. TIME OUT – Dopo una rimessa a meno di 2 ...