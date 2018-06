Basilicata | emergenza cinghiali | abbattimenti tutto l’anno

Acqua : superata l’emergenza idrica in Basilicata : superata l’emergenza idrica in Basilicata: pioggia e neve hanno contribuito a riempire le principali dighe che attualmente contengono 500 milioni di metri cubi di Acqua, 87 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, il maggiore quantitativo di Acqua è invasato nella diga di Montecotugno, dove sono presenti ...