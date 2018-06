Barbara d' Urso | Panicucci ci ripensa ma la Marcuzzi non perdona

Barbara D'Urso ha rifiutato un programma Mediaset sui Mondiali di Russia - : In un’intervista rilasciata a Dipiù, la conduttrice Barbara D’Urso spiega che al timone del programma dedicato ai Mondiali di Russia 2018 doveva esserci lei. Il suo istinto però ha detto di lasciar perdere a causa dei suoi troppi impegni televisivi, reduce di un Grande Fratello che ha visto molte critiche.--Barbara D’Urso nella sua intervista spiega come abbia preferito la conduzione del Grande Fratello 2018 invece del programma sui Mondiali. ...

Al Bano Carrisi / “Il troppo storpia!” - poi arriva la frecciatina a Barbara d’Urso (Matrix Chiambretti) : Al Bano Carrisi è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power e del suo ritiro dalle scene dopo i problemi di salute...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:11:00 GMT)

La Dottoressa Gio 3 con Barbara D’Urso - assente Patrick Dempsey ma arriva Christopher Lambert : arriva Christopher Lambert nel cast de’ La Dottoressa Giò 3. Barbara D’Urso dal mese di Luglio 2018, stando alle indiscrezioni trapelate, inizierà le riprese della fiction tornado a rivestire il ruolo di ginecologa, a distanza di 20 anni dall’esordio. Dottoressa Giò 3: assente Patrick Dempsey, arriva nel cast Christopher Lambert Si era già parlato che la fiction avrà un ritmo moderno e si ispirerà al medical drama d’oltralpe Gray’Anatomy. ...

Federica Panicucci rompe il silenzio : 'Rivalità con Barbara d'Urso? Leggenda' : Federica Panicucci pronuncia le parole definitive sulla presunta rivalità con l'altra primadonna di Mediaset, Barbara d'Urso . Da quando Federica conduce Mattino 5 , fondato dalla d'Urso, tra gli ...

ALESSIA MARCUZZI - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Barbara d'Urso risponderà alla frecciatina? : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:22:00 GMT)

«Grande Fratello» : Barbara d'Urso traccia un bilancio e pensa al GF 16 - : Quest'anno sono stata ancora più felice di occuparmi di politica la domenica pomeriggio dato che Raiuno ha smesso di farlo». Il «GF15» ha chiuso con una media superiore al 23% di share. Soddisfatta? «...

Barbara D’Urso - Elisabetta Canalis - Giulia Michelini nelle nuove fiction Mediaset : La stagione televisiva si è appena conclusa e a Mediaset si lavora già per preparare il palinsesto del prossimo autunno-inverno. Le fiction sono sempre state il cavallo di battaglia delle reti del biscione e anche la stagione 2018-2019 si preannuncia densa di appuntamenti, con grandi conferme e graditi ritorni. Tra le conferme troviamo Rosy Abate, lo spin-off di Squadra Antimafia, interpretato da Giulia Michelini. Il personaggio della donna ...

Barbara D’Urso - La dottoressa Giò : chi ci sarà al posto di Dempsey : Patrick Dempsey non sarà al fianco di Barbara D’Urso ne La dottoressa Giò Da lunedì 2 luglio Barbara D’Urso tornerà sul set de La dottoressa Giò, dopo vent’anni, a vestire i panni di Giorgia Basile. La terza stagione della fortunata serie verrà girata tra Roma e la Costiera Amalfitana per 12 settimane e saranno 4 le puntate che verranno trasmesse nella prossima stagione televisiva in prima serata su Canale 5. La regia è stata ...