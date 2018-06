Auto cappotta a Roaschia | scontro tra due moto a Vernante | i soccorsi

Perde il controllo dell'Auto ed esce di strada cappottandosi : morti due uomini : SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di ...

Pauroso schianto : l'Auto si cappotta e il bimbo di sei mesi vola fuori dall'abitacolo : CORREZZOLA - Pauroso incidente stradale l'altra sera alle 20 lungo via Leonardo Da Vinci a Conca d'Albero di Correzzola . Miracolosamente illeso u n bimbo di sei mesi e il padre. In condizioni gravi, ...

Incidente nella notte - Auto si cappotta nel Cesenate : un morto e 3 feriti : L’Incidente stradale nella notte sulla Via Emilia a Diegaro, nel Cesenate. Il bilancio è di un morto e tre feriti: tre giovani di 21, 23 e 32 anni ricoverati in ospedale.Continua a leggere

Auto in panne travolta da un camion in A12 : vettura si cappotta - 21enne gravissimo : L'incidente è avvenuto alle 7.30 tra Rapallo e Recco, in direazione Livorno. Un camion frigo si è scontrato con un'Auto, finita ribaltata sulla carreggiata L'autista, un giovane di 21 anni, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.Continua a leggere

Modica - Auto cappotta in via Torre Cannata : tre feriti : Un'auto, condotta da una donna di Ispica, ieri sera si è cappottata sulla via Torre Cannata. Tre i feriti, tra cui una bambina di 5 mesi.

Orio - Auto si cappotta : ferito 43enne di Strambino : E' successo mercoledì pomeriggio lungo la strada per Montalenghe. L'uomo ha perso il controllo della suo fuoristrada