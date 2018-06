ATP Stoccarda – Il ritorno del Re! Federer trionfa in finale | Raonic si inchina al n°1 a

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Rogernell’ATP di: il neo numero 1 al mondo batte Milosin due set nell’ultimo atto del torneo tedesco Ildi Rogerè vincente. Come poteva essere diversamente? Capita che diversi giocatori, dopo un periodi di inattività, abbiano difficoltà a riprendere subito ritmi e misure, ma se ti chiami Rogere in bacheca ai 20 Slam, certamente non per caso, questo non succede. Dopo essere ritornato sul trono ATP nella giornata di ieri, grazie alla vittoria su Nick Kyrgios,ha chiuso in bellezza il torneo diportandosi a casa la vittoria. Il tennista di Basilea hato insu un ottimo Milos, sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-3). L'articolo ATP– Ildel Re!insial n°1 a mondo SPORTFAIR.