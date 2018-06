Atletica – Berna | nella 4×400 gli italiani segnano il miglior crono azzurro dal 2005

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) A, in Svizzera, vittoria per la staffetta azzurra: Daniele Corsa, Michele Tricca, Vladimir Aceti e Davide Re firmano ilpiù veloce di un quartetto italiano dalSorrisi azzurri dal meeting di, in Svizzera, dove la staffetta 4×400 maschile vince con un notevole risultato. Il tempo finale di 3:02.11 è infatti ilper un quartetto dell’Italia negli ultimi 13 anni. Un team lanciato da Daniele Corsa (Fiamme Oro) che ha cambiato al secondo posto con Michele Tricca (Fiamme Gialle), poi il campione europeo under 20 Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e il capolista stagionale Davide Re (Fiamme Gialle) che si è portato subito in testa all’inizio dell’ultima frazione. Era dal 19 giugno, con il 3:01.96 in Coppa Europa a Firenze, che una staffetta del miglio azzurra non correva così veloce e quello di stasera è l’undicesimodi sempre a livello nazionale ...