Atletica | Bayer-Classics di Leverkusen | Randazzo quarto in gara

(Di domenica 17 giugno 2018) Il vicecampione europeo under 23 del lungo, Filippo, in Germania, chiude lacon 7,50 Neldi, in Germania,posto per il vicecampione europeo under 23 del lungo Filippo. Il 22enne delle Fiamme Gialle apre con un salto a 7,50 ma poi non riesce a migliorarsi. A metàarriva uno scroscio di pioggia che bagna la pedana, dopo un poco significativo 5,81 senza chiusura al secondo tentativo seguito da 7,37, quindi 7,36 e due nulli conclusivi. Nello scorso weekend il siciliano dai capelli rossi aveva conquistato il successo ai Campionati del Mediterraneo under 23 di Jesolo con 7,88, terza misura outdoor della carriera. Questa sera l’unico a superare gli otto metri è il campione paralimpico tedesco Markus Rehm con 8,06. L’exploit arriva invece dai 100 metri con un sensazionale 9.94 (-0.2) dell’ivoriano Arthur Cissé in finale, a meno di ...