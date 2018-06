Arriva la quattordicesima | andrà in tasse o risparmi | in calo la quota per i consumi

Pensioni - il 2 luglio Arriva la quattordicesima : Teleborsa, - Buone notizie per circa 3,5 milioni di pensionati che il 2 lugli o riceveranno la tanto attesa quattordicesima, la somma aggiuntiva di pensione con un importo che varia dai 336 ai 655 ...

Pensioni - il 2 luglio Arriva la quattordicesima : Buone notizie per circa 3,5 milioni di pensionati che il 2 lugli o riceveranno la tanto attesa quattordicesima, la somma aggiuntiva di pensione con un importo che varia dai 336 ai 655 euro. Lo rende ...

Pensioni - a luglio Arriva la quattordicesima : ecco a chi spetta : arriva a luglio la quattordicesima per tre milioni e mezzo di pensionati . La somma aggiuntiva sarà accreditata con il rateo di pensione di luglio e quest'anno sarà lunedì 2. È quanto emerge dal ...

Pensioni : 2 luglio Arriva quattordicesima : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Anche quest'anno a luglio arriverà la quattordicesima per circa tre milioni e mezzo di pensionati. La somma aggiuntiva sarà accreditata con il rateo di pensione di luglio e ...

Pensioni : 2 luglio Arriva quattordicesima : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Anche quest'anno a luglio arriverà la quattordicesima per circa tre milioni e mezzo di pensionati. La somma aggiuntiva sarà accreditata con il rateo di pensione di luglio e ...

Pensionati - per 3 - 5 milioni Arriva la quattordicesima : ecco a chi spetta : arriva a luglio la quattordicesima per tre milioni e mezzo di Pensionati . La somma aggiuntiva sarà accreditata con il rateo di pensione di luglio e quest'anno sarà lunedì 2. È quanto emerge dal ...

Quattordicesima 2018 - quando Arriva a lavoratori e pensionati : tutte le informazioni : In un'epoca di precariato diffuso come quella attuale, molti giovani non hanno mai nemmeno sentito pronunciare la parola "Quattordicesima". Ma è un diritto importante, acquisito in decenni di...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : Sabato 18 maggio si correrà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si arriva sul Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla Corsa Rosa: su questa mitica ascesa si deciderà la classifica e sapremo davvero chi potrà davvero per il trionfo finale a Roma. La frazione si snoderà interamente in Friuli-Venezia-Giulia tra le province di Pordenone e Udine. Il via da San Vito al ...

Pensioni - quando Arriva la quattordicesima : Ancora due mesi di attesa e poi circa 3,5 milioni di pensionati riceveranno la tanto attesa quattordicesima , la somma aggiuntiva di pensione con un importo che varia dai 336 ai 655 euro. La ...