Argentina | Maradona | ' Se giochiamo così | Sampaoli non torna nel paese Stiamo rischiando'

Russia 2018 - Maradona contro Sampaoli : 'Non tornerà in Argentina' : A Diego Maradona ancora non va giù il pareggio dell'Argentina con l'Islanda, e il modo con cui è stato ottenuto. Così l'ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista della trasmissione 'La Mano del ...

Mondiali 2018 : Messi non è Maradona - ma l'Argentina è un'orchestra stonata : 5 I primi giorni dei Mondiali 2018 ci regalano un Cristiano Ronaldo in versione Real ed un Leo Messi nemmeno lontano parente del fuoriclasse ammirato solitamente con il Barcellona. Mentre il Portogallo è rimasto a galla contro una Spagna certamente più forte ed organizzata grazie alle prodezze del suo uomo-simbolo, l'Argentina non è andata al di la' dell'1-1 contro l'animosa Islanda e, sulla mancata vittoria dell'Albiceleste, pesa ...

Argentina - Maradona : 'Nel '90 iniziammo perdendo e arrivammo in finale : crediamoci' : Esordio non dei più memorabili, per l'Argentina, ai Mondiali di Russia. Non va oltre l'1-1, l'Albiceleste, nella sfida contro l'Islanda. Nonostante lo sconforto, naturale, per aver perso subito un'...

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali 2018 : Leo Messi e la maledizione albiceleste. Vincere con l’Argentina per superare Maradona : 563 gol in carriera, con la maglia del Barcellona, 64 con la selezione argentina, battendo il record di marcature di Gabriel Omar Batistuta e 45 realizzazioni in 54 partite, tra Liga e Champions League, in questa stagione. Sono solo alcuni dei dati della carriera calcistica del cinque volte pallone d’oro Lionel Messi, fenomeno del calcio mondiale di questa epoca che, insieme a Cristiano Ronaldo, rappresenta la figura di spicco dello sport più ...

Argentina - Messi è Adamo e Maradona Dio : il murale per ispirare i giovani talenti : Argentina, Messi è Adamo e Maradona Dio: il murale per ispirare i giovani talenti L’artista locale Santiago Barbeito ha realizzato una versione ‘sportiva’ della “Creazione di Adamo” di Michelangelo Continua a leggere