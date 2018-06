Argentina e Brasile |  la crescita c' è ma pesano debiti | dazi e incognite politiche

Mondiali 2018 - Argentina e Brasile : probabili formazioni contro Islanda e Svizzera : Tutto pronto per l'esordio di due grandi favorite al titolo Mondiale [VIDEO]. L' Argentina debuttera' sabato 16 giugno allo Spartak Stadium di Mosca alle 15 ora italiana contro l' Islanda , alla sua prima partecipazione iridata. Grande attesa per il Brasile che sara' impegnato a Rostov sul Don contro la Svizzera , calcio d'inizio domenica 17 giugno alle ore 20 sempre ora italiana. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dai ritiri di entrambe ...

Mondiali 2018 - Argentina e Brasile : probabili formazioni contro Islanda e Svizzera : La presenza di Leo Messi [VIDEO] rende certamente l' Argentina una squadra da tenere in considerazione nella corsa verso la Coppa del Mondo, ma è altrettanto vero che i numerosi problemi mostrati in ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina-Islanda - Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra : le quote William Hill : I Mondiali di Russia 2018 secondo William Hill: ecco le quote di Argentina-Islanda, Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra Archiviati i primi match dei Mondiali, nuove emozioni attendono i tifosi di ogni parte del globo. In campo anche William Hill, che schiera quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live e una speciale Promo Tifoso. Inoltre, con il codice ITA100, il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. Le prime del Gruppo D a ...