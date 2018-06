Argentina | duro attacco di Maradona a Sampaoli | “E’ una vergogna”

serieanews

(Di domenica 17 giugno 2018)DI- "La tocca piano" Diego Armandoai microfoni di " De La Mano del Diez ". Indice puntato versoe verso il primo match del Mondiale in Russia. "E' UNA VERGOGNA"ha commentato: "Se continua così non riuscirà a rimettere in piedi l'. La colpa non è dei giocatori, ma …