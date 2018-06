Aquarius sbarca a Valencia Cartello di benvenuto in 5 lingue | ma non in italiano

Aquarius sbarca a Valencia. Cartello di benvenuto in molte lingue - ma non in italiano : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo di nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. Una volta sbarcati i migranti, entrerà nel porto nave Aquarius che ha a bordo 106 persone, mentre per ultima entrerà Nave Orione della Marina militare italiana con 249 ...

Aquarius - sbarcano a Valencia 629 migranti. Sessanta sono minori; accolti dalla Croce Rossa : sono scesi dall'imbarcazione i 60 minori (52 maschi e 8 femmine), con uno zaino rosso sulle spalle, e sono stati identificati e assistiti dallo staff di Save the Children. Hanno iniziato a...

Grana per Matteo Salvini : Aquarius vuole comunque sbarcare in Italia : L’Aquarius non vuole dirigersi verso la Spagna. Lo riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo della

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare ... : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare subito» : ROMA - La Spagna accoglierà la nave Aquarius. Resta aperto lo scontro Italia-Maltasui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos...

Aquarius - cibo per uh giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare subito» : ROMA - Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Aquarius - Onu e Ue : "Fateli sbarcare" : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha fatto appello ai governi coinvolti per consentire lo sbarco immediato delle centinaia di migranti bloccati da sabato nel Mediterraneo a bordo ...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : 'Fateli sbarcare subito'. Salvini insiste : 'L'Italia non si china' : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell' ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare ...

Aquarius - Onu e Ue a Italia e Malta : fateli sbarcare subito. Salvati in mare altri 800 : Si teme per le condizioni delle 629 persone a bordo. Il presidente di Malta invita all'unità: lavoriamo insieme, basta polemiche. Intanto altri 800 migranti sono stati Salvati nella notte a largo ...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito». Salvini insiste : «L'Italia non si china» : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma il suo no e il titolare delle Infrastrutture Toninelli chiede alla Ue di...

Aquarius - Onu e Ue in pressing su Italia e Malta : "Fate sbarcare i migranti" : Difficile dire cosa potrebbe accadere dopo la chiusura dei porti decisa dal ministro degli Interni Matteo Salvini. La situazione, per ora, è di stallo totale: il governo maltese ha ribadito il suo "no"

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». L'Onu : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro