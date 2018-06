AQUARIUS | NAVI ARRIVATE A VALENCIA Video | Maroni | “bene Salvini | sui migranti cambia la

Le navi Dattilo - AQUARIUS e Orione sono in porto a Valencia - finita per tutti l’odissea : La Aquarius è giunta a Valencia, l’odissea nel Mediterraneo è finita. Poco prima delle 11 la nave, scortata da una vedetta della Guardia Civil spagnola e da un elicottero, è entrata in porto. Dal molo si sentivano i canti di gioia e di liberazione dei migranti a bordo. Poco prima delle 7 aveva attraccato la Dattilo, la nave di collegamento con a bo...

MIGRANTI AQUARIUS ARRIVATI A VALENCIA/ Le 3 navi in Spagna : rifugiato a bordo - “Italia ci ha respinto - Dio no” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due navi. L’ong : “Ci dicano dove andare”. In Francia parte dei migranti di AQUARIUS : I casi come quello di Aquarius stanno per moltiplicarsi. Alla vigilia dell’approdo a Valencia delle tre navi (di cui due della Marina italiana) con gli oltre 600 migranti salvati dieci giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana. “porti chiusi“, dunque, anche per ...

AQUARIUS naviga davanti isola Maiorca : 9.41 La nave Aquarius e le altre due navi militari che la scortano con a bordo in totale i 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia,si trovano in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo -racconta una fonte da bordo- e le persone si si stanno risvegliando.Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".L'Aquarius,la Dattilo della Guardia costiera e la ...

Migranti. Salvini : spero arrivino scuse dalla Francia. AQUARIUS in navigazione verso Valencia : ... a nome del popolo italiano, chiederà spiegazioni degli insulti non solo al Governo ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, accoglienza, volontariato: se i francesi avranno l'umiltà ...

AQUARIUS - una parte dei migranti a Valencia con navi italiane : 17.47 - Palazzo Chigi ha risposto con una nota alle accuse proveniente dalla Francia (Qui il testo)16.08 - Sophie Beau, vicepresidente di SOS MEDITERRANEE, ha fatto il punto della situazione: "Anche se questa è ben lungi dall’essere la soluzione migliore per le persone salvate, siamo sollevati dal fatto che una soluzione sia stata finalmente trovata per consentire l’approdo di 629 tra uomini, donne e bambini in un luogo sicuro in Spagna. ...

AQUARIUS naviga verso la Spagna. Salvini : “Ong devono capire che la tratta di persone deve finire” : Notte tranquilla per Nave Aquarius, che si trova davanti alle coste di Agrigento, seguendo una rotta parallela alle coste meridionali della Sicilia. Sea Watch 3 invece aspetta ancora dall'Italia l'indicazione di un "porto sicuro" per sbarcare i 41 sopravvissuti di un naufragio avvenuto ieri a 20 miglia dalla Libia.Continua a leggere

AQUARIUS in viaggio verso Valencia scortata dalle nostre navi : La nave è salpate ieri sera alle 21, a bordo restano 229 persone mentre le altre 400 sono a bordo della Dattilo della Guardia Costiera e di nave Orione della Marina Militare -

Migranti AQUARIUS su due navi italiane : 22.18 Trasferiti su 2 navi militari italiane 400 dei 629 Migranti che erano a bordo della nave Aquarius a 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3 navi sono in navigazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 i Migranti trasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo della Aquarius restano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per ...

AQUARIUS - trasferiti 280 migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi “Spagna solidale - Francia cinica” : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Nave AQUARIUS andrà a Valencia su navi italiane. Macron : Italia cinica | : La Nave, con a bordo 629 persone, ha ricevuto rifornimenti da un'imbarcazione Italiana. Arrivo nel porto spagnolo offerto da Madrid "stimato in 4 giorni". Spagna: "Roma rischia responsabilità penali". ...

AQUARIUS - i migranti a Valencia anche su navi italiane. Ong 'Naufragio davanti alla Libia 12 i morti' : I 629 migranti a bordo della Aquarius e delle navi della Marina italiana saranno a Valencia tra sabato e domenica, mentre si registra un nuovo naufragio che sarebbe avvenuto a 20 miglia dalle coste ...